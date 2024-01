Ritrovato giovane siciliano scomparso in Germania, è in ospedale a Francoforte

È stato ritrovato il ragazzo di 20 anni residente ad Alia, scomparso mentre si trovava in Germania per le vacanze

È stato ritrovato Federico Lo Savio, un ragazzo di 20 anni residente ad Alia, provincia di Palermo, scomparso mentre si trovava in Germania per le vacanze. La bella notizia arriva dal sindaco Antonino Guccione.

Le parole del sindaco

“Federico Lo Savio, il ragazzo scomparso è stato ritrovato in un ospedale a Francoforte – dice Guccione – . Ancora non sappiamo le condizioni né perché sia stato ricoverato. Adesso qualcuno della comunità di Alia presente nella città tedesca sta andando in ospedale per sapere come sta il giovane. Sono tutti in contatto con la famiglia. Stiamo tutti attendendo notizie – aggiunge il primo cittadino – . Non appena possibile i familiari andranno in Germania per potere riabbracciare Federico”.

Numerosi gli appelli sui social

Dallo scorso martedì non si avevano più notizie di lui e numerosi erano stati gli appelli sui social. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane stava trascorrendo delle vacanze con amici. A condividere un appello era stato anche il Comune di Alia, dove il 20enne è residente.

Fonte foto: Facebook – Comune di Alia