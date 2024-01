Chiara Ferragni torna sui social: “Mi siete mancati: c’è sempre tempo per ripartire”

Dopo settimane di silenzio in seguito alla bufera "pandori", Chiara Ferragni riappare sui social e posta un messaggio per i propri followers

Dopo il putiferio relativo al caso “pandori”, Chiara Ferragni è riapparsa pubblicamente sui social. L’imprenditrice e moglie di Fedez, infatti, ha voluto rivolgere un messaggio ai propri followers, dicendosi pronta a mettersi il brutto periodo alle spalle e ripartire.

Il messaggio di Chiara Ferragni su Instagram

“Vorrei ringraziare le persone che mi sono state vicine. Grazie a chi c’è, chi ascolta, a chi non vuole affossare ma aiutare. A coloro che hanno espresso la loro opinione, anche negativa, in tono pacato e costruttivo, perché nella vita c’è sempre tempo per confrontarsi, riflettere e ripartire”. Con queste parole, dunque, Chiara Ferragni torna sui social dopo giorni di silenzio.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI