Fedez denuncia hater figlio Leone, è polemica: “Ricchi ok black humor, plebe no”: VIDEO

"Attaccate pure me e il mio tumore, ma non fatelo con i miei figli o avrete un grande problema"

Fedez su Instagram dopo gli attacchi a Leone pic.twitter.com/v6rcZVKHAQ — Trash Italiano (@trash_italiano) December 7, 2023

Non ci sta Fedez e lo fa capire senza mezzi termini, “perchè se attaccate me e il mio tumore al pancreas è un conto, ma se prendete di mira i mieri figli, bè, allora andate incontro a un problema davvero bello grande”. Il riferimento è all’hater che, in un post che mostrava il giocatore Theo Hernandez e il figlio Leone prima della gara con il Frosinone commenta: “Avete solo un proiettile, a chi sparate?”. “Una promessa è una promessa” scrive Fedez sui social, accanto alla foto della denuncia appena fatta alla Polizia Postale di Milano nei confronti dell’hater che su X ha pubblicato un post di pessimo gusto sul figlio Leone.

L’antefatto

Ma perchè questa grave aggressione “virtuale” nei confronti del piccolo? Ecco spiegato il motivo. Il bambino, sabato, prima della partita Milan-Frosinone, ha accompagnato in campo Theo Hernandez, esterno rossonero. Leone, come mostrano i video pubblicati dal padre, è apparso emozionato e teso in campo. Avrebbe dovuto alzare la maglia del Frosinone e mostrare quella del Milan, come concordato con il papà prima della ‘missione’. L’emozione però ha avuto il sopravvento. La Lega di Serie A ha evidenziato la presenza in campo del figlio di Fedez con un post su X dedicato a un “accompagnatore speciale”. Il messaggio è stato giudicato inopportuno da molti utenti, che hanno stigmatizzato il trattamento riservato dalla Lega solo a uno dei bambini presenti sul campo.

Bimbi sovraesposti

Nonostante la stragrande maggioranza abbia preso le parti dei Ferragnez, c’è chi fa un ragionamento più ampio, facendo notare che “Fedez ha fatto benissimo a denunciare quel ragazzo lì, tuttavia questa storia mette alla luce una triste realtà: la plebe non può fare passi falsi, i ricchi possono divertirsi a fare black humor (vedi caso Orlandi) tanto nessuno li tocca. Questo è”. Un tweet che dà il via a un acceso dibattito, e c’è anche chi rilancia: “Denuncia che cadrà nel vuoto in quanto il tipo non ha commesso alcun reato”. Ma non solo, perchè ch’è chi rimprovera la coppia Chiara-Fedez di esporre in maniera eccessiva la propria prole sui social. “Lo sapeva benissimo strumentalizzando il figlio cosa sarebbe successo”.