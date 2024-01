Il “ritorno” social di Chiara Ferragni: scoppia la polemica

La nota influencer è apparsa a poche ore dal Capodanno, in un video postato su Instagram da Fedez. Feroci alcuni commenti di utenti proprio sotto il video.

Si è registrato ieri il ritorno sui social di Chiara Ferragni. L’influencer, dopo la bufera sul caso pandoro e il video di scuse postato sui propri canali, è apparsa a poche ore dal Capodanno, in un video postato su Instagram da Fedez, suo marito. Nel reel sorrisi e scherzi tra parenti e amici. Feroci alcuni commenti di utenti italiani proprio sotto il video, dedicati alla vicenda su cui si sta cercando di far luce in queste settimane.

Continuano le indagini per far luce sui fatti

Prosegue intanto la ricerca della verità nelle procure italiane sul dolce natalizio più chiacchierato di sempre. Un fascicolo sulla vicenda è stato aperto anche dai magistrati di Trento. Gli inquirenti del capoluogo trentino, così come quelli di Cuneo e Prato, non ipotizzano attualmente reati, a Milano i pm già dal 19 dicembre hanno delegato le indagini alla Guardia di finanza.