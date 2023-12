VIDEO | Chiara Ferragni e le scuse su Instagram: l’errore di comunicazione da 1 milione di euro

Caso Balocco: le scuse su Instagram dell'imprenditrice.

L’imprenditrice e influencer Chiara Ferragni, dopo giorni di silenzio, ha pubblicato un video di scuse sul suo profilo Instagram riferite al caso Balocco.

Il video arriva dopo la multa per pratica commerciale scorretta riguardo il Pandoro Pink Christmas firmato Chiara Ferragni, prodotto e venduto da Balocco al costo di circa 9 euro. L’influencer, nelle sue stories Instagram, lasciava intendere ai consumatori che una parte del ricavato sarebbe andata in beneficienza, quando in realtà Balocco aveva effettuato una donazione prima dell’iniziativa.

L’errore di comunicazione, come ha affermato la stessa Ferragni, non solo non sarà più ripetuto, ma anzi sarà il punto di partenza per qualcosa di costruttivo e positivo.