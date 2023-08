Paura sulla A19, auto in fiamme al chilometro 31: traffico in tilt

Miracolosamente salvo il conducente del mezzo. Da chiarire le cause dell'incendio.

Auto in fiamme sulla A19 Palermo-Catania, intorno al chilometro 31 e non lontano dall’area di Caracoli Nord in direzione del capoluogo siciliano.

A causa dell’incendio il traffico è rimasto bloccato nella zona di Termini Imerese.

Traffico sulla A19 Palermo-Catania per un’auto andata a fuoco all’altezza del chilometro 31, prima area di Caracoli Nord in direzione del capoluogo siciliano, nella zona di Termini Imerese. Si sono formate lunghe code e il traffico è stato bloccato.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente si sarebbe accorto in tempo che la sua vettura stava andando a fuoco e si sarebbe fortunatamente messo in salvo in tempo. Le cause del rogo rimangono ancora da chiarire.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Gli agenti della polizia stradale hanno gestito le code e riaperto parzialmente la carreggiata, facendo defluire il traffico sulla corsia d’emergenza.

