Auto si schianta contro staccionata sul lungomare a Marsala, ferito 22enne

Incidente stradale questa mattina (10 settembre) sul lungomare Florio a Marsala, in provincia di Trapani. Per cause ancora da accertare, un’automobile guidata da un 22enne si è capovolta prima di schiantarsi contro una staccionata che si è conficcata dentro il veicolo.

L’intervento del 118

Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato il primo soccorso al giovane. Il 22enne nell’impatto ha riportato alcuni traumi e poco dopo si è deciso il trasferimento in ospedale a Marsala. Presenti anche i vigili del fuoco che hanno lavorato per liberare il giovane incastrato tra le lamiere dell’auto incidentata.