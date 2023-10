Auto senza freno a mano in discesa, tragedia sfiorata nel Ragusano

La macchina ha finito la corsa contro l'angolo di un immobile. In quel momento, fortunatamente, non erano presenti nè veicoli nè altri pedoni

Un incauto conducente di un’automobile ha lasciato il proprio veicolo in discesa senza freno a mano. Il fatto è successo a Modica, in corso Nino Barone.

Finita contro l’angolo di una casa

La macchina si è messa in movimento e ha percorso l’intersezione con corso Santa Teresa e corso Francesco Crispi prima di finire la corsa contro l’angolo di un immobile. In quel momento, fortunatamente, non erano presenti nè veicoli nè altri pedoni.