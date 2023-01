Auto lo travolge mentre attraversa la strada: morto 50enne

A Verona un 50enne è morto in un incidente stradale perché investito da un’auto. L’uomo era a piedi quando, per motivi ancora da accertare, è stato investito ed è deceduto per “evento traumatico da schiacciamento”. I soccorritori del 118, giunti sul posto, non hanno potuto altro che constatare il decesso. Sul luogo dell’incidente anche la polizia locale e i vigili del fuoco.