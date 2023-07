Le squadre hanno soccorso anche un passeggero bloccato nel mezzo

Dalle prime ore della mattina i vigili del fuoco di Savona sono al lavoro sulla SP12, in località Cimavalle, in provincia di Savona, per un autobus di linea uscito di strada e precipitato in una scarpata.

Le squadre hanno soccorso il conducente, sbalzato fuori dall’abitacolo e rimasto incastrato sotto un masso, e un passeggero bloccato nel mezzo. In corso le operazioni di recupero del veicolo con un’autogru.