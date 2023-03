Autonomia differenziata, PD e M5S: “Schifani svende la Sicilia”

Barbagallo: “Il Governo regionale ha detto sì alla proposta di Calderoli che renderà il Sud ancora più povero”. Di Paola: “Questa è la destra”.

Arriva il via libera della Conferenza unificata Stato-Regioni – non senza polemiche – al disegno di legge che attua la riforma sull’Autonomia differenziata voluta dal ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli.

Tra i pareri favorevoli al testo del disegno di legge vi è stato quello della Regione Siciliana, mentre altri enti hanno espresso la loro contrarierà. Un atto ferocemente criticato dalle opposizioni all’Ars, le quali hanno puntato il dito nei confronti del governatore regionale Renato Schifani.

Autonomia differenziata, il PD: “Ignobile”

Barbagallo: “Schifani condanna Sicilia a povertà”

Particolarmente critico il segretario regionale del Partito Democratico, Anthony Barbagallo, il quale definisce “ignobile” che la Sicilia, attraverso i suoi rappresentanti, “sia espressa oggi a favore del disegno di legge sull’autonomia differenziata, approvato dalla Conferenza unificata delle Regioni”.

“Il progetto di Autonomia differenziata portato avanti dal leghista Calderoli punta, di fatto, a dividere il Paese in due parti: da un lato un Nord sia ricco che produttivo, dall’altro il Mezzogiorno povero di infrastrutture e sempre più bisognoso di investimenti utili a colmare questo gap, che invece diventa così impossibile da recuperare”, aggiunge.

“Schifani in questo modo condanna, per mera convenienza politica, la Sicilia a restare povera, senza lavoro, emarginata rispetto alle altre regioni del Settentrione. Di questa posizione espressa oggi il presidente della Regione ne deve dar conto ai siciliani”, conclude Barbagallo.

Catanzaro: “Poco rispetto per l’Aula”

Dello stesso tenore anche il capogruppo del PD all’Ars, Michele Catanzaro: “Schifani svende la Sicilia per dire sì al progetto di autonomia differenziata e cosa ancora più grave lo fa sapendo che il PD aveva chiesto e ottenuto un dibattito in aula su questo argomento, fissato proprio per martedì prossimo. Schifani mostra poco rispetto dell’Aula come lui ha detto di voler fare in questi anni– conclude – e gliene chiederemo conto”.

Di Paola (M5S): “Assurdo voto a favore”

Forti malumori anche da parte del Movimento 5 Stelle, per voce del vicepresidente dell’Assemblea Nuccio Di Paola. “Assurdo che il Governo Schifani abbia votato a favore. Per una volta potevano dismettere la casacca di partito e fare gli interessi della Sicilia”, attacca l’esponente pentastellato.