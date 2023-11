Avenger amplia la propria gamma con e-Hybrid

Terza tipologia di motorizzazione, dopo full electric e benzina per la Jeep premiata come Auto dell’anno 2023

TORINO – Sull’onda dei successi di vendita, in Italia come in Europa, Jeep sta ampliando la gamma Avenger, Auto dell’anno 2023, con il lancio della nuova Avenger e-Hybrid, che va ad aggiungersi alle versioni full electric e a 1.2 a benzina da 100 CV. Lo scopo, in linea con il costante impegno del Marchio a favore della libertà, è quello di offrire ai clienti la possibilità di scegliere tra tre tipologie di motorizzazione.

Offrendo dunque un’esperienza di guida appagante e al tempo stesso garantendo una riduzione delle emissioni di CO2, la nuova Avenger e-Hybrid, alimentata dall’innovativa tecnologia MHEV, rappresenta un nuovo passo avanti nel pionieristico viaggio di Jeep verso l’elettrificazione. Gli amanti del brand potranno ordinarla a partire dalla fine di novembre 2023.

“La storia di Jeep e dei suoi veicoli versatili – ha dichiarato Eric Laforge, head of Jeep Brand in Europa – incarna la libertà di scelta per i clienti e riflette l’impegno del Marchio a favore della diversità nella sua ampia gamma. La nuova Avenger e-Hybrid rappresenta il primo passo verso l’elettrificazione con un veicolo ecologico, volutamente realizzato e descritto come una scelta inclusiva per un ampio ventaglio di clienti, che desiderano prestazioni, stile, tecnologia all’avanguardia e comfort in una vettura di dimensioni compatte”. Jeep si sta dirigendo verso un nuovo concetto di mobilità, che consenta di offrire migliori prestazioni, maggiore comfort, efficienza nei consumi, sicurezza, rispetto per l’ambiente e avventura. Il piano per l’elettrificazione ha preso il via in Europa alla fine del 2020 ed è proseguito con il lancio della tecnologia 4xe Plug-in Hybrid su Compass, Renegade, Wrangler e, più di recente, sulla nuova Grand Cherokee.

Quindi, nel 2023, è stata la volta della prima Avenger full electric, che racchiude il Dna del Marchio in un Suv compatto con una commistione unica di prestazioni, stile, funzionalità e tecnologia. Pura espressione di “concentrated freedom”, Avenger offre le prestazioni tipiche di Jeep per garantire la massima tranquillità in tutte le condizioni, tanto su strada quanto nei percorsi off-road. Il motore che alimenta la nuova Avenger e-Hybrid costituisce l’apice dello sviluppo tecnologico e garantisce al contempo comfort e prestazioni. Con questa tecnologia all’avanguardia la nuova Avenger e-Hybrid offre un’esperienza di guida estremamente fluida, consentendo ai clienti di adottare la mobilità elettrica a basse velocità grazie al cambio automatico a doppia frizione e 6 rapporti e-DCS6 abbinato al motore elettrico integrato.

Allo stesso modo, il motore elettrico assicura maggiore efficienza e piacere di guida, consentendo al veicolo di viaggiare con il propulsore a combustione interna spento in situazioni particolari. Questa modalità viene attivata durante la guida in città a velocità inferiore a 30 km/h, arrivando a 1 km di autonomia in modalità 100% elettrica sui percorsi urbani ed extra-urbani in caso di guida regolare, o quando il conducente rilascia il pedale dell’acceleratore in condizioni stabili o in discesa anche in autostrada, con un conseguente risparmio di carburante. La tecnologia è coinvolta anche nel processo di iniezione del motore, facilitato da un motore elettrico con supporto Belt Starter Generator. Ciò consente di passare in modo fluido dal motore a combustione interna a quello elettrico senza produrre alcun rumore. Essenziale per garantire le prestazioni è la sinergia tra il propulsore a combustione a 3 cilindri da 1,2 litri, in grado di erogare fino a 100 CV, la batteria agli ioni di litio da 48 volt e l’innovativo cambio a doppia frizione e 6 rapporti. La scatola del cambio contiene un motore elettrico da 21 kW, un inverter e la centralina della trasmissione, che operano insieme per garantire la massima compattezza ed efficienza.

L’energia elettrica aggiuntiva aumenta la coppia ai bassi regimi e garantisce una partenza silenziosa e reattiva, con transizioni fluide e veloci. La modalità “elettrico puro” è utile anche per la funzione e-Creeping, poiché consente una serie di brevi spostamenti in avanti senza l’uso dell’acceleratore, con notevoli vantaggi in situazioni come gli ingorghi stradali (modalità e-Queueing). Il veicolo può essere parcheggiato in modalità 100% elettrica (e-Parking). Inoltre, questa tecnologia consente il recupero dell’energia durante la decelerazione e permette la ricarica automatica attraverso la frenata rigenerativa, eliminando la necessità di ricorrere a una fonte esterna.

Il motore è progettato per garantire un’efficienza ottimale del carburante in condizioni di guida normali, con una riduzione fino al 15% delle emissioni di CO2 rispetto a un motore a combustione con cambio automatico. A tale risultato contribuisce il ciclo Miller, grazie al quale è possibile ottenere emissioni di CO2 comprese tra 111 e 114 g/km, un buon posizionamento all’interno della categoria.