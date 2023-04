Avengers, Jeremy Renner riappare in pubblico e torna a camminare

In netto miglioramento le condizioni di salute di Jeremy Renner dopo il gravissimo incidente sulla neve dello scorso dicembre

Grandi notizie per la stella del cinema Jeremy Renner. A oltre tre mesi dal drammatico incidente con lo spazzaneve, continua il recupero della star della Marvel, 52 anni. Pochi giorni fa l’attore ha postato alcuni scatti e video dal Six Flags Magic Mountain, in California, mentre posava con la sua famiglia (bastone alla mano) e mentre se ne andava in giro per il parco a bordo di uno scooter motorizzato: “Faccio strada come meglio posso” ha scritto Occhio di Falco nella didascalia del video.

Renner è stato ospite al “Jimmy Kimmel Live”

Lunedì 10 aprile poi Jeremy Renner è stato fotografato mentre si dirigeva negli studi di Hollywood per il Jimmy Kimmel Live, dove è stato ospite a tarda notte.