Avola, scoperta discarica abusiva a cielo aperto: sequestrata area e denunciata due persone

Dovranno rispondere di attività di gestione di rifiuti non autorizzata e abusivismo edilizio

I carabinieri della Stazione di Avola hanno denunciato un uomo ed una donna, rispettivamente di 34 e 30 anni, del luogo, per violazione di norme ambientali ed abusivismo edilizio. Nell’ambito dei controlli del territorio, effettuati anche con l’ausilio di un elicottero del 12° Nucleo Carabinieri di Catania, è stata individuata una discarica in un’area aperta ai margini di un tratto autostradale nel territorio di Avola.

Il sopralluogo

Il successivo sopralluogo effettuato dai militari, ha permesso di accertare che, in un terreno privato e nel limitrofo appezzamento del consorzio per le autostrade siciliane, era stata realizzata una discarica abusiva a cielo aperto contenete materiali ferrosi, di risulta di varia natura e rifiuti speciali. Inoltre, sul suolo di proprietà privata, era in corso la costruzione di una piscina interrata ed era stato realizzato il basamento in cemento per una casa prefabbricata in legno.

Area sequestrata

I carabinieri hanno sequestrato l’area e denunciato l’uomo e la donna all’Autorità giudiziaria aretusea, alla quale dovranno rispondere di attività di gestione di rifiuti non autorizzata, come previsto dal Codice dell’Ambiente, e di abusivismo edilizio.