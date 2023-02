Avola, tragedia sul posto di lavoro: ragazzo di 36 anni muore folgorato

Un ragazzo di 36 anni, Salvatore Eroe, è morto sul luogo di lavoro ad Avola, ucciso da una scarica elettrica mentre si trovava in cantiere

Tragico incidente sul lavoro ad Avola.

Un operaio di 36 anni, Salvatore Eroe, ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato all’interno di un cantiere edile di contrada Palma.

L’uomo, secondo le prime ricostruzioni, è stato ucciso sul colpo da una scarica elettrica mentre lavorava sul tetto di una casa.

Sul posto sono giunti gli agenti del commissariato di Polizia e i sanitari del 118: per l’uomo, però, non c’era più nulla da fare.

Ecco chi era Salvatore Eroe

Operaio, 36 anni, il povero Salvatore Eroe era il fratello del campione di Boxe Danilo Eroe, laureatosi campione regionale assoluto categoria 75 kg elite lo scorso novembre a Catania.

L’uomo lascia una compagna e tre figli piccoli.

Diversi sono i post di cordoglio da parte della comunità di Avola, sotto shock per quanto accaduto alla sfortunata vittima:

“Da stasera, un’altra Stella in più brillerà nel cielo di Avola. Un’altra disgrazia ha colpito la nostra comunità, un altro Padre di famiglia che è volato in cielo molto prematuramente. Riposa in pace Salvatore Eroe”, si legge; “Avola piange l’ennesimo morto sul lavoro. Salvatore Eroe 36 anni gran lavoratore! In Sicilia, su un dato almeno siamo tra le prime 3 regioni in Italia. Un dato triste, un primato agghiacciante. Quando finirà questo massacro? Le più sentite condoglianze alla famiglia Eroe” scrive invece un altro cittadino sconvolto dall’ennesima morte sul lavoro.