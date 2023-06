Avviati gli interventi sulla rete idrica di Villarosa

I lavori permetteranno di ridurre sensibilmente le perdite in città. Il sindaco Costanza: interessata in particolare la zona più centrale del paese

VILLAROSA (EN) – La gestione delle risorse idriche continua a essere un grande problema in particolare nelle zone della Sicilia centrale e fra queste la provincia ennese. Una situazione che oltre a ripercuotersi sugli utenti con evidenti disagi e disservizi, crea danni anche dal punto di vista economico.

Gli sprechi d’acqua sono da ricercare nei problemi delle infrastrutture idriche del territorio, che risultano spesso troppo vecchie o addirittura inadatte al loro compito. Proprio per questo, negli ultimi tempi l’Assemblea territoriale idrica di Enna ha dato vita a investimenti importanti all’interno di numerosi comuni. Uno di questi è Villarosa, dove nei giorni scorsi sono stati consegnati lavori per 4 milioni 116 mila euro finalizzati al rifacimento di una grossa parte della rete idrica locale.

L’importante intervento infrastrutturale è stato annunciato ai cittadini dal sindaco Franco Costanza ed è stato finanziato nell’ambito dei fondi comunitari del React Eu. L’intervento si concentrerà soprattutto nel rifacimento della rete idrica della zona storica del comune, quella in cui le perdite sono più ingenti e dannose. Il responsabile unico del procedimento sarà il geometra Carmelo Muni, che ha sottoscritto la consegna dei lavori alla presenza dell’ingegnere Stefano Guccione, direttore generale dell’Ati Enna, dell’ingegnere Giovanni Bruno, direttore dei lavori, dell’ad di AcquEnna, Alessandro Rinaldi e del presidente della Cogen, Mario Zappalà.

“Siamo molto orgogliosi della consegna dei lavori – ha dichiarato il primo cittadino di Villarosa Franco Costanza – e sono convinto vada fatto un plauso al cda dell’Ati, ai dirigenti e a tutti coloro che hanno lavorato per far sì che si potessero realizzare questi lavori nel più breve tempo possibile. Il fatto che la consegna dei lavori sia prevista per il 31 dicembre significa che in meno di otto mesi sarà realizzata metà della rete idrica, soprattutto nella zona più vecchia di Villarosa, che è quella con le maggiori perdite di acqua”.

“Questi interventi – ha concluso il sindaco Costanza – permetteranno un recupero di acqua per il comune, così come accadrà in altri centri della provincia di Enna, dato che i finanziamenti interesseranno ben dieci aree in cui finalmente cesseranno le emorragie d’acqua che il nostro comune e la nostra provincia non si possono più permettere”.