Azione Trapani: “Siamo il partito delle idee”

Eletto all’unanimità il neo segretario provinciale Gianrosario Simonte. La linea politica: “Al lavoro su alleanze sul campo. Puntare su sviluppo sostenibile, turistico e culturale”. In agenda Europee ed elezioni a Mazara

MAZARA DEL VALLO – Alleanze a destra, a sinistra, oppure al centro? “Alleanze sul campo”. È la linea del nuovo segretario provinciale di Azione Gianrosario Simonte.

Il congresso l’ha eletto all’unanimità e con un mandato ampio. Dovrà costruire il partito nei territori e definire gli accordi con le altre forze politiche confrontandosi sui programmi. Nessuna pregiudiziale, dunque. Nessuna chiusura. Ma con un paletto.

“I nostri valori ed i nostri ideali non sono trattabili”, ha sottolineato Simonte nel suo intervento. Azione dà per scontate le Provinciali ed ha le idee chiare su come affrontarle. La mozione congressuale dedica al voto che sarà le considerazioni finali: “Acclarata la volontà del legislatore, della reintroduzione nel nostro ordinamento delle Province regionali, nel momento in cui si procederà alla composizione delle alleanze politiche e programmatiche, la segreteria provinciale, sentiti la segreteria regionale e i coordinamenti comunali, porrà in essere un dialogo e un confronto costruttivo con le forze politiche e civiche che saranno disponibili a realizzare un programma elettorale in linea con i principi e le idee contenuti nella mozione, al fine di permettere, finalmente, a tutta la realtà provinciale di rinascere e diventare un vero volano per l’economia e lo sviluppo sociale dell’intero territorio trapanese”.

Quasi un anno zero della politica locale che Simonte sintetizza in tre mosse: “Sviluppo sostenibile, sviluppo turistico e culturale, una provincia per i giovani”.

Il segretario avrà al suo fianco un nuovo gruppo dirigente, anche in questo caso eletto all’unanimità dai delegati congressuali. Le sfide da affrontare sono già all’ordine del giorno e sono elettorali. Ci sono le Europee, che vanno coordinate con i vertici regionali e nazionali. Dovranno infatti arrivare da Roma e Palermo le scelte strategiche, ma i territori avranno il compito di farsi trovare pronti. Simonte è pronto ad accelerare: “Nei Comuni dove siamo già presenti è necessario rafforzare la nostra posizione. Negli altri dovremo definire una rete di adesioni che siano frutto del confronto con le esigenze delle città”.

La parola d’ordine azionista rimane la stessa: pragmatismo. Il segretario taglia corto sul punto: “Il nostro partito basa il suo impegno sulla concretezza e sulle cose reali da fare per sviluppare e migliorare il progresso delle nostre comunità”. Il filo rosso elettorale porta anche a Mazara del Vallo, città roccaforte di Azione, che può contare sul sindaco Salvatore Quinci. Il primo cittadino ha deciso di ricandidarsi. La strategia la delinea il neo segretario: “Quinci, gli assessori ed i consiglieri di maggioranza hanno fatto un grande lavoro per Mazara.

Partendo dall’attuale coalizione di governo ci si può confrontare con tutte le forze politiche e civiche che vogliono condividere nuove idee e progetti per la città nel segno della continuità dell’azione amministrativa”. L’obiettivo finale è dichiarato. La riconferma di Quinci è uno strumento “per rendere Mazara, una città più accogliente, moderna ed attenta alle esigenze del mondo produttivo, economico e sociale”.