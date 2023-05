“Cosa ci guardi?” Baby gang pesta a sangue passante alla stazione

A incastrarli il sistema di video sorveglianza presente nella zona del sottopassaggio

Massacrato di botte nel tunnel della stazione di Avezzano vicino L’Aquila. Riverso per terra in una pozza di sangue, l’uomo, un 39enne del posto è stato soccorso da un passante che lo ha accompagnato al Pronto soccorso dell’ospedale dove i medici lo hanno dimesso. Dopo le cure, la prognosi stabilita è di venti giorni a causa di una lesione nasale e delle ecchimosi per le percosse subite. Tutto ciò, secondo il racconto della vittima del pestaggio, a causa di uno sguardo.

L’efficacia della videosorveglianza

Protagonisti della brutale aggressione un gruppo di giovani marocchini, infastiditi dallo sguardo del passante. Futili motivi che non ne hanno scoraggiato l’atto insano, con uno di loro pronto a sferrare il pugno che ha tramortito il 39enne. A incastrare la baby gang il sistema di video sorveglianza presente nella zona del sottopassaggio della stazione, lo stesso che ha permesso agli agenti della polizia locale di risalire alla famiglia di uno degli aggressori.