A Picanello la droga arriva in scooter, “baby” pusher arrestato dai carabinieri

Un giovane di soli 17 anni è stato fermato dai carabinieri mentre era in giro a consegnare della droga a Picanello.

Nel pomeriggio, i carabinieri del Nucleo Investigativo – Squadra Lupi del Comando Provinciale Carabinieri di Catania, all’esito di un’attività info-investigativa, hanno arrestato in flagranza per “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente” un 17enne catanese.

Al riguardo, nell’ambito dei servizi di contrasto al fenomeno dello smercio di droga disposti dal Comando Provinciale carabinieri di Catania, i militari della Squadra Lupi hanno effettuato un servizio mirato alla prevenzione e repressione dello spaccio di droga nel popoloso quartiere di Picanello, dove grazie ad un’accurata attività info investigativa avevano appreso che il 17enne avesse intrapreso una fiorente attività di spaccio di marijuana.

Le consegne della droga in scooter

Nello specifico le indagini dei carabinieri avevano permesso di appurare che il minore effettuava delle consegne a domicilio, dopo aver contattato i suoi clienti tramite applicativi telefonici, per poi raggiungere le loro abitazioni alla guida del suo scooter di colore bordeaux.

Pertanto, i militari hanno predisposto un apposito servizio di osservazione nel quartiere, al fine di individuare il minore, che in breve tempo hanno localizzato alla guida del suo motorino Honda SH 125 di colore bordeaux all’incrocio tra via Villaglori e via Galatioto.

Il ritrovamento della droga

L’atteggiamento del giovane ha sin da subito insospettito gli operanti, in quanto aveva un borsello a tracolla, dal quale estraeva continuamente il suo telefono e contestualmente controllava tra le macchine in arrivo, come per cercare persone che lo avessero contattato.

Quindi i militari hanno deciso di intervenire subito e lo hanno bloccato e perquisito, rinvenendo all’interno del borsello una bustina in polietilene di colore bianco trasparente contenente 6 grammi di marijuana e una bustina di plastica trasparente contenente 2 grammi di marijuana.

Il ripostiglio dello stupefacente

Gli operanti hanno ritenuto opportuno estendere la perquisizione presso l’abitazione del giovane, una casa al piano terra situata poco distante, dove all’interno di un comodino della sua camera da letto hanno rinvenuto cinque bustine di cellophane contenenti complessivi 9 grammi di marijuana ed un bilancino di precisione.

Inoltre all’atto di abbandonare l’abitazione, nella parte esterna, l’attenzione dei militari è stata attratta da una scatola di cartone all’esterno dell’abitazione, nascosta dietro il pneumatico anteriore di una Toyota Yaris parcheggiata in stato di abbandono, al cui interno hanno trovato 4 bustine di cellophane contenenti 7 grammi di marijuana.

Tutta la sostanza stupefacente è stata sequestrata per essere sottoposta alle analisi di laboratorio.

Espletate le formalità di rito, il pusher è stato tradotto presso il centro di accoglienza per minori, su indicazione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto e disposto la misura della permanenza domiciliare.