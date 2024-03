Bagheria, posta selfie con la fidanzata del compagno: 14enne pestato dal branco

Un ragazzino di 14 anni è stato malmenato a Bagheria dopo aver pubblicato sui social una foto con la fidanzata del compagno

Aveva postato sui social un selfie in compagna della fidanzatina del compagno di scuola, scatenando la gelosia del coetaneo. Un ragazzino di 14 anni, studente al liceo scientifico Giuseppe D’Alessandro a Bagheria, è stato pestato da alcuni coetanei in un raid punitivo organizzato dal “rivale” per gelosia.

Il pestaggio l’8 marzo all’uscita della scuola

A fare scatenare la furia e l’aggressione – secondo alcune testimonianze – sarebbe stato come detto un selfie, postato sui social dal ragazzo con la fidanzatina del compagno di scuola, che avrebbe pensato «bene» di organizzare una spedizione punitiva con altri coetanei (almeno 6 o 7). Il grave episodio è avvenuto all’uscita di scuola.

