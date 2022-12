Ballando con le stelle: Costamagna ripescata accede alla finale, ecco la classifica

Ripescati in extremis Luisella Costamagna e Pasquale Rocca. Potranno così partecipare alla finale della trasmissione che andrà in onda il 23 dicembre

La puntata di Ballando con le stelle di ieri 17 dicembre ha deciso le coppie finaliste. Anche quest’anno il programma condotto da Milly Carlucci in prima serata del sabato di Rai uno ha riscosso un grande successo e ha visti impegnati, in passi di danza da provetti ballerini, volti noti della televisione.

Ballando con le stelle, le coppie in finale

A contendersi la vittoria finale, nell’ultima puntata di giorno 23 dicembre, saranno le seguenti coppie:

Ema Stokholma e Angelo Madonia (30 punti)

Alessandro Egger e Tove Villfor (25 punti)

Alex Di Giorgio e Moreno Porcu (20 punti)

Gabriel Garko e Giada Lini (15 punti)

Iva Zanicchi e Samuel Peron (10 punti)

Rosanna Banfi e Simone Casula (5 punti)

Luisella Costamagna e Pasquale Rocca (0)

La classifica dei ripescati ha visto dunque trionfare la coppia Costamagna – Rocca che allo spareggio finale ha avuto la meglio su Lorenzo Biagiarelli. Luisella e Pasquale parteciperanno alla finale del 23 dicembre anche se penalizzati con il punteggio di zero.

Ballando con le stelle, la sfida per il ripescaggio

A caratterizzare la semifinale di di Ballando con le Stelle 2022 è stato il ripescaggio tra le coppie eliminate nelle precedenti puntate. A contendersi il ritorno in gara erano Marta Flavi e Luca Urso, Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca, Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina, Giampiero Mughini e Veera Kinnunen, Dario Cassini e Lucrezia Lando.

Paola Barale, in coppia con Roly Maden, è stata costretta a ritirarsi a causa di un infortunio. Rimasto fuori Enrico Montesano, in gara con Alessandra Tripoli, escluso dalla Rai per la nota vicenda della maglietta fascista indossata durante le prove.

La più votata dai giurati è stata Luisella Costamagna, grazie ai dieci ricevuti da Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto. Otto invece è stato il voto che le ha assegnato Selvaggia Lucarelli. Per la concorrente è arrivato anche un bonus di 30 punti da Alberto Matano, mentre Rossella Erra, tribuno del popolo, ha attribuito i suoi 30 punti a Lorenzo Biagiarelli.

Nella sfida conclusiva Luisella Costamagna ha battuto Lorenzo Biagiarelli con il 62% delle preferenze conquistando così l’accesso alla finale di Ballando con le Stelle.