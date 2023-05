Balneari, Tajani: “Al lavoro per trovare soluzione equilibrata”

"Se si fanno delle gare con delle regole non severe, c'è il rischio che ci siano investimenti di malavita non solo italiana", ha detto il ministro

“Stiamo lavorando per trovare una soluzione equilibrata che non penalizzi le imprese, che permetta di rispettare le regole decise dall’Unione europea”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani sulla questione dei balneari. “Bisogna lavorare per trovare un compromesso che permetta alle imprese che operano di non perdere i loro investimenti e anche garantire che il nostro litorale non finisca in mano di persone poco attente”, ha aggiunto.

“Se si fanno delle gare con delle regole non severe, c’è il rischio che ci siano investimenti di malavita non solo italiana, ma anche per esempio russa e cinese che possa venire ad acquistare fette di litorale”. sottolineando che comunque “la procedura di infrazione è un percorso lungo”, ha concluso il ministro.

.