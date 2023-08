Paura per due bambini piccoli rimasti chiusi in auto: intervengono i pompieri

Preoccupazione per i genitori di due bambini al porto turistico di Milazzo: lieto fine grazie ai vigili del fuoco.

Momenti di preoccupazione del pomeriggio del 18 agosto a Milazzo, in provincia di Messina, dove due bambini sono rimasti chiusi in auto.

Una vicenda, per fortuna, a lieto fine grazie all’intervento dei vigili del fuoco.

Salvati bambini chiusi in auto a Milazzo

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i piccoli sarebbero rimasti chiusi in un veicolo in sosta nel parcheggio antistante il porto turistico di Milazzo, all’altezza del terminal per gli aliscafi. I genitori dei bambini si sarebbero visti costretti a chiedere l’intervento alla centrale operativa dei vigili del fuoco per soccorrere i malcapitati.

In pochi minuti, gli operatori del distaccamento di Milazzo sarebbero giunti sul posto e avrebbero forzato uno sportello dell’auto per liberare i piccoli e riconsegnarli ai propri genitori, che hanno ringraziato per il tempestivo intervento, felici del lieto fine della vicenda.

Immagine di repertorio