Strage di Casteldaccia, si attendono altre autopsie: ecco quando saranno i funerali delle vittime

Autorizzati i funerali di Epifanio Alsazia, Giuseppe La Barbera e Ignazio Giordano; nelle prossime ore le autopsie per le altre due vittime.

Saranno eseguite nelle prossime ore le autopsie sui corpi di Roberto Raneri e Giuseppe Miraglia, due delle vittime della strage di Casteldaccia: già eseguiti, invece, gli esami sugli altri tre operai morti (Epifanio Alsazia, Giuseppe La Barbera e Ignazio Giordano), per i quali le autorità hanno autorizzato i funerali.

I medici incaricati di effettuare al Policlinico di Palermo le autopsie, sono Stefania Zerbo, Ginevra Malta, Erika Serena Sorrentino e Tommaso D’Anna.

Le autopsie e i funerali delle vittime della strage di Casteldaccia

Nella mattinata di venerdì 10 maggio si attendono le autopsie sui corpi di Roberto Raneri e Giuseppe Miraglia, ieri invece sono stati eseguiti quelli sugli altri tre operai, Epifanio Alsazia, Giuseppe La Barbera e Ignazio Giordano.

Da queste prime autopsie, disposte dalle autorità giudiziarie per chiarire la dinamica della tragedia sul lavoro dello scorso lunedì, sarebbero emersi alcuni dettagli. Secondo i primi esami, i 5 operai sarebbero morti intossicati a causa dei polmoni ostruiti dall’idrogeno solforato, sprigionato dai liquami. Le vittime stavano eseguendo dei lavori nella rete fognaria di Casteldaccia.

Quando saranno i funerali delle vittime di Casteldaccia

Per le prime tre vittime della strage di Casteldaccia – Epifanio Alsazia, Giuseppe La Barbera e Ignazio Giordano – le autorità giudiziarie hanno autorizzato i funerali. Le esequie di Ignazio Giordano ed Epifanio Alsazia saranno sabato 11 maggio, rispettivamente a Partinico (ore 9.30) e ad Alcamo (ore 10.30); il funerale di Giuseppe La Barbera, la più giovane delle vittime, sarà invece lunedì 13 maggio (ore 10) nella chiesa del Carmine maggiore di Palermo.

Il presidente Renato Schifani ha confermato che le spese delle esequie e della tumulazione di Ignazio Giordano saranno a carico della Regione.

L’inchiesta

C’è un indagato per la strage di Casteldaccia. Si tratta del geometra Nicolò Di Salvo, 67 anni, titolare della Quadrifoglio Group, società per la quale lavoravano 4 delle 5 vittime. L’ipotesi di reato è di omicidio colposo plurimo, con l’aggravante della presunta violazione delle norme antinfortunistiche, e di lesioni personali colpose gravissime – con uguale aggravante – nei confronti del sesto operaio ferito, ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione del Policlinico di Palermo.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI