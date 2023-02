Bambini investiti e trascinati da un treno merci: Uno è morto, l’altro è grave

Diversi ragazzini coinvolti nell'incidente, un edificio abbandonato tra i binari era il loro luogo d'incontro

Grave incidente su una linea ferroviaria in Germania, nella regione della Ruhr, dove un treno merci ha investito due bambini a Recklinghausen. Uno dei due, 10 anni, è morto, l’altro, 9, è ricoverato in gravi condizioni in ospedale. I vigili del fuoco stanno esaminando l’area con un drone con termocamera per verificare se non ci siano altre vittime. Secondo le prime notizie sembrava infatti che un gruppo di persone fosse stato travolto e trascinato dal convoglio per diverse centinaia di metri.