Bambino di 2 anni cade nella piscina di casa: gravissime le condizioni

E’ successo tutto nel pomeriggio di ieri, domenica 11 giugno 2023 a None (TO). Un bimbo di soli 2 anni è stato trovato nella piscina piena all’interno del giardino di casa. Secondo una prima ricostruzone sembra essere verosimile la spiegazione che il piccolo vi sia caduto dopo essere sfuggito al controllo dei genitori. Adesso si trova ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Regina Margherita, dove è stato trasportato in elisoccorso.

Prognosi riservata

A trovarlo all’interno della vasca, sono stati papà e mamma. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione cittadina. Il bimbo è andato in arresto cardiaco. La prognosi è riservata.