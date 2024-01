Dramma in corso Umberto, bambino ferito da petardo finisce all’ospedale Di Cristina

Incidente a Ficarazzi: ecco come sta il bambino finito all'ospedale dei Bambini di Palermo.

Dramma in corso Umberto a Ficarazzi, in provincia di Palermo, dove un bambino è rimasto ferito da un petardo non esploso raccolto per strada.

Il piccolo si trova attualmente in ospedale.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Bambino ferito da petardo a Ficarazzi

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il ragazzino avrebbe raccolto un mortaretto non esploso in strada e avrebbe riportato una ferita alla mano. Soccorso dai sanitari del 118, il ferito è stato trasferito all’ospedale dei Bambini Di Cristina di Palermo. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto anche i carabinieri per ricostruire la dinamica esatta di quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità.

Altri feriti nel Palermitano

Con i “botti” di Capodanno, purtroppo, sono rimasti feriti altri cittadini a Palermo. Nello specifico, si tratta di 3 uomini: uno di 45, uno di 39 e due giovani di 20 e 26 anni rispettivamente. Sono finiti tutti all’ospedale Civico di Palermo: per due di loro si sarebbe rivelato necessario un ricovero in Chirurgia Plastica. Nonostante l’ordinanza del Comune e le varie attività della Guardia di Finanza per evitare la circolazione di petardi potenzialmente pericolosi, dei feriti ci sono stati.

Immagine di repertorio