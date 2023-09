Bambino di un anno morto in asilo, trovato Fentanyl: due arresti

Il piccolo Nicholas Dominici avrebbe inalato il Fentanyl all'interno dell'asilo nido, con conseguenze tragiche.

Importanti novità nel caso della morte di Nicholas Dominici, il bambino di un anno a New York per overdose mentre si trovava in asilo.

Così come riportato dai colleghi di Today, gli investigatori avrebbero recuperato un chilo di Fentanyl, un analgesico con effetti particolarmente pesanti, sotto uno dei materassi dei letti presenti all’interno della stanza dove i bambini riposavano.

Due arresti per omicidio

A seguito del ritrovamento, Grei Mendez e il cugino di suo marito, Carlisto Acevedo Brito, che affittavano una stanza nell’asilo, sarebbero finiti in manette su disposizione delle autorità locali con l’accusa di associazione a delinquere e omicidio.

Secondo la ricostruzione dei fatti, il piccolo Nicholas si sarebbe sentito male il 19 settembre per poi perdere la vita. Insieme a lui, altri tre bambini ospitati nell’asilo nido avrebbero accusato dei malori e sarebbero stati portati in ospedale a seguito di un’intossicazione avvenuta per Fentanyl.