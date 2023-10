Banca Patrimoni Sella apre a Villa Romeo. “Per noi è centrale il rapporto territoriale”

La nuova sede nello splendido edificio totalmente rinnovato di viale Regina Margherita

CATANIA – Banca Patrimoni Sella, società specializzata nella gestione e amministrazione dei patrimoni della clientela privata e istituzionale, ha inaugurato la quarta sede in Sicilia, all’interno di Villa Romeo delle Torrazze a Catania. L’espansione riflette gli obiettivi del gruppo nel Mezzogiorno, perché l’apertura di Catania segue di quattro mesi quella di Reggio Calabria e Bari, ed in Sicilia, dove Bps è già attiva ad Agrigento, Caltanissetta e Palermo. In Italia il numero complessivo di filiali sale a ventisei. Tra i membri del Consiglio d’amministrazione del gruppo è presente l’avvocatessa catanese Francesca Zangara. Il cda di Banca Patrimoni Sella si è riunito non a caso nella nuova sede di Villa Romeo, il giorno dopo l’inaugurazione della stessa sede.

Banca Sella è in Sicilia da trent’anni

“Banca Sella è in Sicilia da trent’anni. Siamo riconosciuti come un player innovativo, ma paradossalmente il nostro approccio al territorio è internazionale – ha dichiarato al Quotidiano di Sicilia, Federico Sella, amministratore delegato e direttore generale di Banca Patrimoni Sella -. Aprire fisicamente, assumere una giovane siciliana o un siciliano, fa parte del nostro percorso naturale di comprensione del territorio. Banca Patrimoni Sella deve portare degli indirizzi univoci, ma deve ‘parlare siciliano’, quindi capire cos’è Palermo o Catania per prendere decisioni performanti. Così ci si radica sul territorio. Oggi altre banche scelgono la centralità del modello, noi preferiamo la centralità del rapporto territoriale”.

La ricchezza in Sicilia c’è e va gestita perché aumenti esponenzialmente. “Parliamo di risultati – prosegue l’ad Sella -. Servizi e prodotti sono lo strumento che serve per arrivare al risultato finale di amministrare e gestire bene i soldi dei catanesi, ma se facciamo dei calcoli finanziari semplici scopriamo che a fine anno ci potrebbero essere tanti soldi in più nella disponibilità dei catanesi e i siciliani. Tra Catania e Palermo stimiamo cento miliardi di ricchezza, a fronte della ricchezza nazionale pari a quattro mila miliardi di euro. Se invece che fruttare il tre per cento, la ricchezza siciliana fruttasse per il tre e mezzo per cento, lo 0.5 per cento su cento miliardi fa cinquecento milioni di euro in più in tasca ai siciliani. Quando la banca gestisce bene i patrimoni dei propri clienti, la somma dei guadagni genera ricchezza diffusa. L’efficientamento del rapporto rischio rendimento è fondamentale”.

A Catania un team di diciannove bancari

La nuova sede di Catania ospita un team di diciannove bancari guidati dal direttore commerciale di Banca Patrimoni Sella, Vincenzo De Marco, e il vicedirettore commerciale, Flavio Sarcià. La scelta sulla città rispecchia l’approccio della banca, basato sull’analisi delle potenzialità territoriali e il rapporto diretto con la clientela. Il centro etneo resta una realtà più dinamiche del Sud Italia e questo ha spinto il gruppo piemontese a puntare sulle prospettive di crescita.

“La Sicilia è una regione meravigliosa dove siamo particolarmente orgogliosi di inaugurare la nuova sede di Catania, sotto l’egida di quel rispetto e senso di responsabilità che ci derivano dagli oltre 140 anni di tradizione e cultura bancaria del gruppo Sella – ha dichiarato De Marco – Grazie alla competenza e alla professionalità delle nostre persone, possiamo offrire ai clienti un servizio di qualità, calibrato perfettamente sulle loro esigenze e su quelle del territorio”.