Banconote da 500 euro, cosa cambia dal 27 gennaio?

Cosa accadrà con le banconote da 500 euro a partire dal 27 gennaio? Potranno essere usate per pagare? Tutte le informazioni.

Si torna a parlare delle banconote da 500 euro e del loro taglio alla circolazione, con presunte novità che potrebbero giungere nella giornata di venerdì 27 gennaio 2023.

In molti, infatti, si chiedono cosa accadrà a partire da questa data e se sarà ancora possibile effettuare dei pagamenti con questa tipologia di banconota. Nel corso di questi giorni si sono moltiplicate numerose dicerie a riguardo, causando molta confusione.

Banconote da 500 euro, cosa succede il 27 gennaio 2023

Va sottolineato, innanzitutto, che a partire da venerdì 27 gennaio 2023 non ci saranno particolari cambiamenti. La decisione da parte della Banca centrale europea di non immettere più le banconote da 500 euro è infatti stata presa già da diverso tempo.

Così come si legge sul sito ufficiale della Bce, all’interno dell’Eurozona le banche centrali non distribuiscono più il taglio delle 500 euro già dal 27 gennaio 2019. L’emissione, quindi, è stata autorizzata fino al 26 gennaio di quell’anno e non più oltre.

Banconote da 500 euro, potranno essere ancora usate?

Per quanto riguarda il loro commercio, sempre la Banca centrale europea sottolinea che le banconote da 500 euro in circolo saranno ancora valide. I cittadini, quindi, potranno ancora pagare con questo taglio.

Perché la Banca centrale europea ha deciso di eliminare il taglio delle banconote da 500 euro? La decisione è stata assunta per stroncare la pratica del riciclaggio di denaro. Gli evasori e i trafficanti, infatti, sono soliti utilizzare questo tipo di taglio per i loro affari illegali.

