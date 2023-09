La rete infrastrutture strategica, più crescita nei territori con la banda larga

La diffusione della banda larga influisce in modo positivo sugli investimenti, quali sono i numeri riportati da EOLO

La presenza della banda larga e di una connessione veloce alla rete di internet è diventato un fattore determinante per il successo di un investimento. Lo dimostra una ricerca commissionata da un player della connessione Fwa a Community Research&Analysis sotto la direzione del professore Daniele Marini dell’Università degli Studi di Padova.

Lo studio dice che nelle aree della Sicilia raggiunte da internet a Banda Ultra Larga il benessere economico dei cittadini cresce del 13,5% in più rispetto ai territori non connessi un dato ancora maggiore rispetto, ad esempio, ad aree del nord del paese dove l’indicatore cresce del 5,5% in più rispetto ai territori non connessi e nelle aree del Nord-Est del 10,3%.

Aumentando la distanza dai centri economici vitali, dunque, sembra aumentare l’importanza di un collegamento di rete efficiente. Lo studio è stato commissionato da Eolo che ha messo a confronto le variazioni del reddito pro-capite dei cittadini raggiunti dalla connettività di EOLO, rispetto agli altri in territori caratterizzati da Digital Divide.

Nel periodo 2012-2019, infatti, il reddito pro-capite dei territori in Sicilia raggiunti da EOLO è cresciuto del 10,1%, rispetto all’8,9% di chi vive in territori non connessi. “L’accessibilità alla Banda Ultra Larga è un fattore di competitività e benessere per tutti i territori”, commenta Daniela Daverio, CEO della divisione Service di EOLO. In Sicilia, EOLO raggiunge ad oggi 265 comuni. Nell’ultimo anno è stata potenziata la connettività in 12 comuni, arrivando in queste aree con connettività fino a 200 Mb/s. Entro il 2025 l’obiettivo è quello di connettere altri circa 30 comuni. In tutta la Sicilia, inoltre, è stata sviluppata la rete a 28 ghz, la migliore tecnologia FWA sul mercato.

Gli interventi della Regione

Al contempo anche la Regione siciliana ha messo in campo diverse risorse per aumentare la capacità di connessione del territorio. Un primo intervento ha riguardato il finanziamento della realizzazione di infrastrutture BUL nel territorio di 142 comuni della regione, escluse le città capoluogo, e collegamento degli edifici sedi di uffici pubblici (sedi comunali, ospedali, etc..).

Le realizzazioni delle infrastrutture riguardano le cosiddette “Aree Bianche” del territorio regionale, individuate secondo la classificazione in merito dettata dalla Commissione Europea e corrispondenti alle porzioni del territorio dove sono assenti gli investimenti di operatori privati di telecomunicazioni per realizzare tale tipo di infrastrutture. Il secondo intervento riguarda la realizzazione di infrastrutture in fibra ottica per la trasmissione dati in BUL nelle “Aree bianche”.

Il Soggetto attuatore Infratel (società in house del Ministero per lo sviluppo Economico MISE) ha affidato in concessione la realizzazione dei lavori e la gestione delle infrastrutture realizzate per un periodo di 20 anni alla società OPEN Fiber s.p.a. L’infrastruttura, a differenza del primo intervento, resterà di proprietà regionale. L’intervento riguarda oltre 330 comuni siciliani.