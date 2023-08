Bando per promozione vino in Paesi extra UE, opposizioni contro Regione: “Favorisce privati”

Opposizioni sul piede di guerra contro il bando della Regione "Ocm vino". M5S e PD: "Favorisce grandi imprese e cantine private".

Polemica aperta da parte delle opposizioni al Governo regionale in merito al bando OCM Vino “Misura Investimenti” 2023/2024 che consente alle imprese vitivinicole di presentare progetti per l’innovazione tecnologica ed energetica, la ristrutturazione, l’ampliamento delle cantine.

M5S: “Mazzata per piccole imprese”

A muovere critiche nei confronti dell’amministrazione Schifani è la deputata del M5S all’Ars Cristina Ciminnisi: “Dalla giunta del presidente Schifani e dall’assessore all’Agricoltura Luca Sammartino arriva l’ennesima mazzata per le piccole imprese della viticoltura siciliana e per le cantine sociali, già in profonda crisi a causa di eventi climatici e peronospora“, commenta.

“Un bando – dice – che così come è strutturato favorisce, in pratica, grandi imprese e cantine private. L’articolazione dei requisiti nelle schede di valutazione penalizza le cooperative e le cantine sociali che, rispetto ai privati, non hanno la stessa vitalità economica per predisporre progetti in grado di competere nella graduatoria di merito, rischiando di finirvi sul fondo”.

“Un fatto gravissimo perché interviene nel pieno di una crisi di settore senza precedenti e perché le organizzazioni di categoria avevano per tempo messo sull’avviso l’assessore Sammartino chiedendogli, espressamente, di prevedere due diverse graduatorie, che non mettano in competizione tra loro aziende private e cantine sociali, per l’accesso ai finanziamenti”.

“Un bando – conclude la deputata – che per la moltitudine di agricoltori, viticoltori, piccoli imprenditori riuniti nelle cooperative e nelle cantine sociali ha il sapore della beffa e rispecchia il volto arrogante di una politica che non ascolta, incurante dei bisogni di chi rischia di rimanere schiacciato dalla crisi e dalla competizione in un mercato sempre più dominato dai grandi produttori”.

PD: “Pronti a scendere in piazza”

Aspre critiche anche da parte del Partito Democratico. “In barba alle richieste di aiuto dei vitivinicoltori che conferiscono il loro prodotto alle cantine sociali, il Governo regionale ha deciso comunque di pubblicare il bando per l’ammissione ai finanziamenti Campagna 2023-2024. Un bando che a gran voce nei giorni scorsi avevamo chiesto di ritirare perché iniquo dato che finisce per privilegiare le aziende private a danno di quelle sociali”, commenta Dario Safina, deputato Dem e componente Commissioni parlamentari Attività Produttive e Statuto .

“L’azione del governo Schifani – aggiunge Safina – rischia di mettere in ginocchio l’intero comparto produttivo siciliano a vantaggio di pochi privati. Non ci fermeremo fino a quando questo scempio non sarà fermato, il bando ritirato e si procederà alla rimodulazione di due avvisi distinti e separati per i due settori: quello sociale e quello privato, che non possono essere posti in sleale competizione.

“Siamo pronti a scendere in piazza al fianco delle cantine sociali e delle migliaia di piccoli produttori siciliani fintantoché i rappresentanti di questo governo regionale non rinsaviranno e ascolteranno le loro richieste. Amministrare una comunità significa prestare attenzione alle esigenze dei cittadini e non calare dall’alto provvedimenti capestri che favoriscono pochi a discapito dell’intera collettività”, conclude Safina.