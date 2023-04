Baratto amministrativo per i cittadini di Nicosia

Approvato il regolamento che consentirà ai cittadini meno abbienti di fornire prestazioni in favore del Municipio per far fronte al pagamento dei tributi comunali, purché questi non siano già scaduti

NICOSIA (EN) – Disco verde da parte del Consiglio comunale al Regolamento, composto da tredici articoli, per la disciplina dell’istituto del Baratto amministrativo che concilia l’obbligo del pagamento dei tributi comunali con le disponibilità economiche del nucleo familiare disagiato. A votare favorevolmente sono stati i quattordici consiglieri presenti in Aula, unici assenti Sigismundo Li Volsi e Aurora Catalano.

Il Baratto amministrativo verrà applicato, in forma volontaria, ai contribuenti che si trovano in temporanea difficoltà economica e che verranno aiutati a far fronte al pagamento di debiti per tributi comunali maturati nell’anno della richiesta di adesione al baratto e o nel triennio successivo, di entità non inferiore a seicento euro per nucleo familiare. Il baratto non potrà essere richiesto per i tributi già scaduti e per le annualità pregresse già oggetto di accertamento esecutivo.

La domanda per usufruire dell’istituto in questione dovrà essere compilata presentando un apposito modulo reperibile presso il sito istituzionale dell’Ente o direttamente presso i servizi sociali e una volta stilata la graduatoria degli aventi diritto a parità di punteggio si darà la precedenza ai cittadini che avranno il debito più alto ed in caso di ulteriore parità all’indicatore Isee più basso.

Le attività e le prestazioni del baratto dovranno essere finalizzate alla cura o alla gestione condivisa di aree ed immobili pubblici periodicamente individuati dall’Amministrazione o proposti dai cittadini stessi. Tali interventi potranno riguardare la pulizia, la manutenzione ordinaria, l’abbellimento di aree verdi, piazze; interventi di decoro urbano di recupero e riuso di aree pubbliche; valorizzazione di limitate zone del territorio urbano.

In sede di approvazione del Bilancio di previsione o delle sue variazioni sarà individuato il montante massimo di quanto compensabile con il baratto amministrativo e dovrà comprendere anche le spese inerenti all’assicurazione Rct (Responsabilità civile verso terzi) e infortuni. L’importo dovrà corrispondere a una riduzione di spesa per interventi di pulizia ordinaria, decoro urbano, manutenzione e verde pubblico.

Dopo l’approvazione da parte dei consiglieri la delibera è stata resa immediatamente eseguibile.