Paura in mare aperto, barca a vela rischia di affondare: tre diportisti salvati ad Agnone Bagni

In tre sono stati soccorsi dalla Guardia Costiera di Augusta, con il supporto dei colleghi di Catania.

Momenti di preoccupazione ad Agnone Bagni, nota località balneare di Augusta (in provincia di Siracusa), dove una barca a vela con tre diportisti a bordo avrebbe rischiato di affondare.

Per fortuna, l’intervento dei soccorsi ha evitato il peggio. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, 30 agosto.

Barca rischia di affondare, tre diportisti salvati ad Agnone Bagni

Secondo una prima ricostruzione, la sala operativa della Capitaneria di Porto di Augusta avrebbe ricevuto una richiesta di soccorso che segnalava la presenza di tre diportisti potenzialmente in difficoltà nelle acque di Agnone Bagni. Il gruppo era partito in barca a vela nel pomeriggio e non era tornato nei tempi previsti.

Non essendo riusciti a contattare telefonicamente i diportisti, gli operatori della Guardia Costiera di Augusta – a bordo della motovedetta CP 879 e con l’ausilio dei colleghi della Capitaneria di Porto di Catania – si sono messi alla ricerca della barca a vela. Pare che il mare fosse agitato e che ci fosse anche vento.

Per fortuna, i soccorritori sono riusciti a individuare l’imbarcazione e a trarre in salvo le tre persone a bordo, infreddolite e bagnate, prima che la barca – in stato di semi-affondamento e con lo scafo a mezz’acqua – affondasse del tutto.

Immagine di repertorio