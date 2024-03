Barcellona Pozzo di Gotto, detenuto in fuga viene ritrovato all’interno di un condominio

Originario di Palermo, secondo le prime ricostruzioni l'uomo sarebbe stato prelevato dal carcere per prendere parte a un collegamento video di un processo penale

Nelle scorse ore, un detenuto del carcere di Barcellona Pozzo di Gotto è riuscito a fuggire. L’uomo, però, è stato velocemente rintracciato dai Carabinieri all’interno di un condominio e riportato in cella.

Barcellona Pozzo di Gotto, fuga del detenuto: la ricostruzione

Originario di Palermo, secondo le prime ricostruzioni l’uomo sarebbe stato prelevato dal carcere per prendere parte a un collegamento video di un processo penale. Finita l’udienza in remoto, l’uomo è stato trasferito nella sala di sicurezza in attesa del ritorno in carcere. A questo punto, il detenuto avrebbe trovato una via di fuga e sarebbe riuscito a liberarsi. Rifugiato nei pressi di via Ugo di Sant’Onofrio, il detenuto è stato però immediatamente rintracciato dai militari. L’uomo, è stato ritrovato all’interno di un condominio della zona e riportato in cella.