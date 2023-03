“Non aspetto un bambino, ma due (Fake news)”, Belen smentisce la nuova gravidanza

Voci messe a tacere dalla showgirl argentina con un simpatico post su Instagram.

“Non è vero che aspetto un bambino, ne aspetto due! (Fake news)”: con questo post su Instagram dai toni divertenti Belen Rodríguez smentisce la notizia di una nuova gravidanza.

Belen, smentita la fake news sulla nuova gravidanza

La showgirl argentina ha scelto Instagram – il social delle immagini e del gossip – per smentire ufficialmente una sua gravidanza, postando una foto dove appare con un finto pancione mentre scherza con il suo parrucchiere Mimmo e un amico (anche loro fintamente “incinti”).

Con poche ma efficaci parole, Belen ha quindi messo a tacere i “rumor” che nelle scorse settimane avevano fatto il giro dei siti di gossip e del web su un nuovo bebè in arrivo per lei e il marito Stefano De Martino, ex ballerino e conduttore televisivo.

A scatenare la curiosità dei fan sarebbero state alcune “strane” coincidenze: prima un “like” al commento di una fan che le chiedeva apertamente della gravidanza, poi l’assenza improvvisa dal programma “Le Iene”. A media e follower è bastato così poco per “costruire” la storia della nuova gravidanza di Belen, già madre di due bambini (Santiago e Luna Marì). Al momento però, la maggiore delle celebri sorelle Rodríguez sembra smentire ogni supposizione.

Fonte immagine: Instagram @belenrodriguezreal