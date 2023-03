Belen Rodriguez si confessa: “Stefano De Martino? Un birichino, gli ho ‘spezzato le ossa’ più volte”

La showgirl e conduttrice argentina, intervistata dalla iena Nina Palmieri ha raccontato la sua vita di coppia con il marito

Quella tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è ormai una lunga storia d’amore caratterizzata da alti e bassi, tra litigi e riconciliazioni.

Oggi i due sono tornati insieme per la felicità del piccolo Santiago, il loro figlio, e stavolta sembrano intenzionati a non lasciarsi più.

La conduttrice e showgirl argentina, che nel periodo di separazione dal ballerino e conduttore napoletano ha avuto una figlia, Luna Marì, con l’ex gieffino Antonio Spinalbese, ha rivelato aneddoti piccanti sulla loro vita di coppia intervistata dalla Iena Nina Palmieri durante lo speciale “Le Iene Presentano Inside”

Belen: “Stefano è birichino, un furbacchione”

“Mio marito è molto birichino, è un furbacchione De Martino – è stata la divertita risposta di Belen Rodriguez – Non riesco a tenere a bada la sua esuberanza….le ossa? Gliele ho spezzate più di una volta (ride n.d.r). Quando ci siamo lasciati ero ancora innamorata ma non volevo soffrire“, ha poi glissato. Nessuno dei due ha mai confessato di aver tradito l’altra all’epoca della loro precedente relazione, anche se lo spettro del tradimento continua ad aleggiare. A Le Iene Belen ha spiegato come a volte si “dovrebbe fare una pausa dalla monogamia: “Perché no? è un’idea. L’amore per me è quando riesci ad amare senza avere nulla in cambio.”