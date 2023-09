VIDEO | Prima la campagna di sensibilizzazione, dopo la folle corsa in Porsche: chi è il noto manager “beccato”

Il presidente di Milano Serravalle-Milano Tangenziali, Beniamino Lo Presti, ha pubblicato un video di una folle corsa su una strada statale

Beniamino Lo Presti, presidente di Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A, è stato protagonista di una folle corsa sulle strade nei pressi del lago di Como, vicino Monza, Lombardia; tutto dopo che alcuni giorni prima aveva girato un video di sensibilizzazione sulla guida sicura, pubblicato il 15 agosto.

A 150 all’ora a bordo della Porsche

Il video a bordo della Porsche, in cui pare che abbia raggiunto i 150Km/h lungo una strada statale, fa parecchio discutere. Il post adesso non è più pubblico sul profilo Facebook di Beniamino Lo Presti, probabilmente rimosso dopo essere entrato nell’occhio del ciclone, ma ormai il web è pieno di questo video. Non si può tornare indietro.