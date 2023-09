Lo schianto contro il guardrail sulla SS115 e la morte, lutto per Bruno Festeggiante

I funerali si svolgeranno il 19 settembre alle ore 16. Campobello di Mazara in lutto per la scomparsa del 51enne.

Campobello di Mazara (TP) piange la scomparsa di Bruno Festeggiante, la vittima del tragico incidente avvenuto lungo la Statale 115: oggi, martedì 19 settembre, si svolgeranno i funerali.

La cerimonia funebre avrà inizio alle ore 16 nella Chiesa Madre della città del Trapanese dove l’uomo, 51 anni, viveva.

Bruno Festeggiante, i funerali della vittima dell’incidente della Statale 115

Rimane ancora da confermare la dinamica dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava a bordo della sua Alfa 156 quando, per cause ancora da accertare, si sarebbe schiantato contro un guardrail all’altezza di una curva.

Sul posto si sono presentati i vigili del fuoco del Distaccamento di Castelvetrano e gli operatori del 118. Al momento dell’arrivo dei soccorsi, Bruno Festeggiante era vivo ma, a causa delle gravi ferite riportate, sarebbe deceduto una volta giunto all’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano.

Sui social sono numerosi i messaggi di cordoglio per la vittima. Tra questi c’è quello del figlio, che scrive: “Un padre è insostituibile, il padre è quella persona che ti ama come nessuno potrà mai amarti, pronto a dare la sua vita per proteggere la tua ed è quella persona, che non ti potrà mai tradire e l’unica di cui ti potrai sempre fidare ciecamente, ricordalo! Adesso più o meno riesco a comprendere veramente affondo queste parole papà , mi mancherai tanto ti amo e ti amerò per sempre, proteggimi e dammi la forza angelo mio“.

