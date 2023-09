Grave incidente sulla SS 115, Bruno Festeggiante morto a soli 52 anni: soccorsi inutili

Bruno Festeggiante è la vittima dell'incidente mortale avvenuto lungo la SS 115. Inutili i soccorsi per lui.

Ennesimo incidente stradale in Sicilia. A perdere la vita, in queste ore, è stato il 52enne Bruno Festeggiante, originario di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Lo scontro mortale, secondo le prime informazioni, si sarebbe verificato lungo la Strada Statale 115, in direzione di Campobello di Mazara.

La ricostruzione dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo si trovava a bordo della sua Alfa 156 quando, per cause ancora da accertare, si sarebbe schiantato contro un guardrail all’altezza di una curva.

Sul posto si sono presentati i vigili del fuoco del Distaccamento di Castelvetrano per dare supporto all’uomo. Bruno Festeggiante sarebbe stato soccorso ancora in vita ma, a causa delle gravi ferite riportate, sarebbe spirato una volta giunto all’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano.