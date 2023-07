Beppe Grillo alle prese con i tombini di Roma, apre alle “Brigate di cittadinanza”

Beppe Grillo a giugno ha scatenato una serie di polemiche quando ha pronunciato appena tre parole “Brigate di cittadinanza“. Con questa espressione, pare coniata da lui stesso, invitava tutti i sostenitori del Movimento 5 Stelle, quindi i semplici cittadini, a prendere iniziative e andare in strada a fare dei lavoretti per il bene pubblico e per la collettività. Ieri, l’attuale consulente della comunicazione dei 5 Stelle ha dato l’esempio con un video pubblicato su Instagram dove stura uno dei “9 tombini” che ha fatto durante la stessa giornata.