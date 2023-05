Berlusconi: “Non mi sono mai fermato, pronto a combattere” 

Nel videomessaggio, registrato dall'ospedale, appare seduto a una scrivania indossando una giacca e una camicia blu notte

“Eccomi, sono qui per voi, per la prima volta dopo un mese con la camicia e la giacca”. Ha esordito così Silvio Berlusconi, intervenendo con un videomessaggio alla convention di Fratelli d’Italia in corso a Milano, a un mese dal ricovero all’ospedale San Raffaele di Milano.

“Non mi sono mai fermato, pronto a combattere”. Nel videomessaggio, registrato dall’ospedale, il leader di Forza Italia appare seduto a una scrivania indossando una giacca e una camicia blu notte, mentre alle spalle campeggiano la bandiera dell’Italia e quella dell’Unione europea. Appuntata alla giacca l’immancabile spilletta del partito.

Berlusconi ha detto di aver superato una “polmonite pericolosissima” perché “sapevo che un compito importante ci attende e mi attende. Per questo non mi sono mai fermato, neanche in queste settimane, ho lavorato alla nuova organizzazione del partito e per questo ora sono pronto a riprendere a lavorare con voi, a combattere con voi le nostre battaglie di libertà”, ha promesso Berlusconi.