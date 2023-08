Bilancio di previsione, ok alle variazioni a Canicattini Bagni

Scontri durante l’ultima seduta del Consiglio comunale: al centro delle polemiche tra maggioranza e opposizioni una serie di Regolamenti sulla ridistribuzione dei fondi disponibili

CANICATTINI BAGNI (SR) – Le variazioni al Bilancio di previsione 2023-2025 e una serie di Regolamenti sono stati tra i punti all’ordine del giorno approvati nel corso dell’ultima riunione del Civico consesso di Canicattini Bagni.

La seduta è stata caratterizzata dallo scontro in aula tra il gruppo di minoranza “Insieme per Cambiare” con la Presidenza e la maggioranza di “Canicattini Futura”. L’assestamento generale, salvaguardia degli equilibri e variazione al Bilancio di previsione finanziario 2023-2025, sono stati illustrati dall’Assessore al Bilancio, Marilena Miceli.

Si tratta di variazioni al Bilancio legate a decreti di finanziamento ricevuti successivamente all’approvazione dei Bilancio, per cui si sono dovuti istituire capitoli in entrate e in uscita, ed inoltre, a seguito della verifica degli equilibri di bilancio, si è reso necessario apportare modifiche al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità e al Fondo Garanzia Debiti Commerciali.

“Con l’utilizzo dei fondi liberi dall’accantonamenti dei Fal, per poco più di 50 mila euro – ha detto il vice sindaco Miceli – , ci si propone di impinguare i capitoli relativi alle attività culturali, della scuola di musica, attività ricreative, delle manifestazioni legate alle trazioni e alle feste religiose, che avevano subito una riduzione del 25 per cento con l’approvazione del Piano di Riequilibrio”.

Contrari i tre consiglieri di minoranza che hanno invitato l’Amministrazione a provvedere al recupero dei crediti piuttosto che utilizzare i fondi in seppur condivisibili attività culturali.

Il punto in questione è stato approvato con gli 8 voti della maggioranza e i 3 voti contrari della minoranza. I consiglieri di minoranza hanno chiesto l’inserimento all’ordine del giorno della proposta di approvazione del Regolamento per la Definizione Agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzione di pagamento ed accertamenti esecutivi (art. 17-bis della legge 26 maggio 2023 n. 56, di conversione del D.L. 23 marzo 2023 n. 34), come previsto dalla Rottamazione Quater. Detto regolamento mira a dare l’opportunità ai cittadini morosi, di estinguere i debiti presenti nei singoli carichi affidati all’Agente Nazionale della Riscossione, dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, mediante rateizzazione e il pagamento delle somme dovute a titolo di capitale c di quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione, escludendo le sanzioni e gli interessi. L’assessore ai Tributi, Marilena Miceli, ha ricordato che detta normativa non può trovare applicazione nel regime delle entrate tributarie non riscosse del Comune di Canicattini Bagni. La proposta di minoranza è stata bocciata.

Il Consiglio ha poi provveduto ad approvare la Pianta Organica delle Farmacie site in Canicattini Bagni, nel numero di due. Successivamente sono stati approvati, con i soli voti della maggioranza, il Regolamento comunale per l’applicazione delle sanzioni amministrative per violazione dei Regolamenti comunali e delle Ordinanze del sindaco e dei responsabili di Settore; il Regolamento comunale per la disciplina delle procedure di Compensazione dei Tributi e delle Entrate comunali, che viene incontro alle esigenze in particolare delle imprese; l’adeguamento alle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri del Regolamento del Gruppo comunale Volontari di Protezione Civile; e il Regolamento comunale sulla Videosorveglianza.