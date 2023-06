Bimba 11enne coinvolta da scontro tra moto e auto pirata: grave in ospedale

La piccola si trova in prognosi riservata

Versa in gravi condizioni la bimba di 11 anni rimasta coinvolta in un incidente tra un’auto e una moto pirata. Trasferita nella notte fra domenica e lunedì al policlinico Gemelli di Roma, dopo le prime cure e il ricovero all’ospedale Santa Maria di Terni, la piccola si trova in prognosi riservata.

Indagini in corso

Il sinistro stradale, capitato vicino Terni, mentre la piccola era con il padre in sella a una moto, ha visto il conducente dell’auto con la quale è avvenuto lo scontro fare perdere le proprie tracce.