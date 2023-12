Bimba muore dopo febbre alta a Palermo, il dolore dei genitori sui social

Una terribile tragedia dai contorni ancora da decifrare. A cercare di fare chiarezza saranno i medici con gli specialisti di medicina legale

Dolore e sgomento per la tragica morte di una bambina di 7 anni di Casteldaccia, nel Palermitano. La piccola è deceduta all’ospedale Buccheri La Ferla a Palermo, dove era arrivata per una brutta influenza. Stando a quanto riferito dal padre e dalla madre non era affetta da patologie. Non appena giunta al nosocomio, pero’, il cuore della piccola ha smesso di battere.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Lo stazio dei genitori

I genitori della bimba hanno scritto frasi strazianti sulle pagine social. “Vita di papà, somigli a me quando ero piccolo. Siamo uguali”, scrive il papà. Alle parole di dolore si uniscono molti utenti sulle pagine Facebook. Parole di sostegno e vicinanza alla famiglia della bimba deceduta. “Avevi una vita ancora davanti da vivere – si legge in uno dei tanti messaggi – ma purtroppo il Signore ieri ti ha voluto con sé tra le sue braccia. Una situazione molto triste”. “La vita è molto ingiusta, bastarda e crudele, a soli 7 anni gioia mia ti sei spenta all’improvviso, lasciando un grandissimo dolore ed un vuoto incolmabile dentro il cuore dei tuoi genitori”, si legge ancora.

Indagini in corso

Per capire cosa sia successo, con il benestare degli stessi genitori, bisognerà adesso attendere i risultati del riscontro diagnostico. Questo verrà eseguito nei prossimi giorni dopo il prelievo di alcuni campioni di tessuti, organi e del sangue. Si tratta di una terribile tragedia dai contorni ancora tutti da decifrare. A cercare di fare chiarezza saranno i medici con il supporto degli specialisti della medicina legale.