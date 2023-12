Palermo: portata in ospedale con febbre alta muore bimba di 7 anni

Per capire cosa sia successo, con il benestare degli stessi genitori, bisognerà adesso attendere i risultati del riscontro diagnostico.

Tragedia al nosocomia Buccheri La Ferla di Palermo, dove, portata dai genitori per una brutta influenza, è morta una bambina di sette anni di Casteldaccia. La piccola, stando a quanto riferito dal padre e dalla madre non era affetta da patologie. Negli ultimi giorni, come tantissime altri bimbi in questo periodo, era stata colpita da una forte forma influenzale con febbre alta che, nonostante i farmaci non riusciva ad abbassarsi. Da quì la decisione di portarla in ospedale. Non appena giunta al Buccheri il cuore della piccola ha smesso di battere.

Indagini in corso

Per capire cosa sia successo, con il benestare degli stessi genitori, bisognerà adesso attendere i risultati del riscontro diagnostico. Questo verrà eseguito nei prossimi giorni dopo il prelievo di alcuni campioni di tessuti, organi e del sangue. Si tratta di una terribile tragedia dai contorni ancora tutti da decifarre. A cercare di fare chiarezza saranno i medici con il supporto degli specialisti della medicina legale del Policlinico.

Ipotesi diverse

I genitori, su richiesta della direzione ospedaliera del Buccheri La Ferla, hanno acconsentito all’esecuzione del riscontro diagnostico. Ciò permetterà di fare luce sulle cause della morte della bambina per la quale sono state avanzate diverse ipotesi: dalla sepsi all’emorragia gastrica. Risposte che potranno arrivare solo con i risultati degli esami.