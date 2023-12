Casteldaccia, uomo colpito da convoglio in transito

A causa dell'incidente il traffico ferroviario è stato interrotto, sono stati sospesi tre treni regionali e un intercity.

Incidente a Casteldaccia, nel palermitano, nei pressi della linea ferroviaria. Un uomo di 75 anni è stato colpito da un convoglio in transito. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno soccorso il 75enne, rimasto ferito, e lo hanno trasportato al pronto soccorso di emergenza di Bagheria. Non sono attualmente note le condizioni del malcapitato.

A causa dell’incidente il traffico ferroviario è stato interrotto, sono stati sospesi tre treni regionali e un intercity. Predisposti, in alternativa, dei servizi di pullman.