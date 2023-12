Colto da arresto cardiaco bimbo di 5 mesi muore davanti ai genitori

I sanitari erano riusciti a rianimarlo

Tragedia infinita all’ospedale Gaslini di Genova, dove, nella notte tra venerdì e sabato una coppia di genitori ha chiamat i soccorsi perchè il figlio, un bimbo di 5 mesi, stava male. I soccorritori della Croce Rossa, intervenuti tempestivamente, sono riusciti a rianimarlo. Illusione che è durata poco, visto che, come riporta Il Secolo XIX, una volta giunto in ospedale dopo essere stato trasportato in elicottero, il piccolo è morto.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Scene da incubo

La telefonata al 118 è arrivata all’1.45. In preda al panico, padre e madre hanno contattato i soccorsi perché il piccolo aveva smesso di respirare. I sanitari della Croce Rossa hanno subito iniziato le manovre rianimatorie, davanti ai due genitori rimasti attoniti. Per il piccolo però, non c’era più niente da fare. È morto poco più tardi in ospedale a Genova.