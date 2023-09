Bimbo rischia di soffocare in centro commeciale, commesso-eroe lo soccorre e lo salva

Nel corso della manovra di Heimlich operata dal commesso, il figlio della coppia è riuscito a tornare a respirare regolarmente

Momenti di paura in un centro commerciale in provincia di Como. Una giornata di tranquillo relax per i genitori di un bambino si stava trasformando in tragedia. Il figlio della coppia, intento a girare tra i reparti del supermarket, ha dato i primi segnali di soffocamento, probabilmente a causa di qualcosa che aveva ingerito e che non riusciva a deglutire.

L’allarme dei genitori

I genitori del piccolo, viste le condizioni del figlio, con il volto rosso e in evidente difficolta’ a respirare, hanno lanciato l’allarme. Un commesso del reparto panetteria, vista la scena, ha prontamente scavalcato il bancone e ha avviato le procedure per liberare il piccolo dal soffocamento. Nel corso della manovra di Heimlich il figlio della coppia è riuscito a tornare a respirare regolarmente. L’eroico gesto del commesso è stato applaudito dalle persone presenti sul posto per la gioia dei genitori.