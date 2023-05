Bimbo di tre anni con un tumore al cervelletto: da Favignana parte gara di solidarietà

Il calvario del piccolo Tatano commuove l'Isola, pronta, tramite il tam tam dei social a coinvolgere la gente per curarlo

Si chiama Tatano il piccolo di soli 3 anni al quale è stato diagnosticato un tumore al cervelletto. Per lui, da Favignana, non si è fatta attendere la gara di solidarietà che, in pochi giorni, ha permesso di raggiungere la considerevole cifra di 7mila euro. I primi sintomi del male, che ne hanno condizionato quella che era la normale vita di un bambino, Gaetano Alexander, questo il suo nome, li ha avvertiti già due anni fa. Camminata malferma e disturbi quali giramenti di testa e vomito. Un esame rivela la dura diagnosi: tumore al cervelletto.

La recidiva

E’ dopo l’operazione effettuata al San Marco di Catania, consistente in 8 cicli di chemioterapia con trapianto autogeno di cellule staminali, che inizia il calvario di Tatano a causa di una recidiva. “Viene dunque rioperato a Palermo per la rimozione del nodulo. Sotto consiglio medico ci rechiamo all’Istituto nazionale dei tumori di Milano per iniziare due mesi di radioterapia” spiega Giuseppe Gaeta, papà di Tatano. E stato lui che ha aperto una raccolta fondi su GoFundMe per garantire le spese mediche a suo figlio e per accendere una nuova speranza. Il papà è un lavoratore marittimo arruolato a contratto, e al momento visto la situazione non può lavorare”.

Una famiglia messa a dura prova

“I dottori di Milano ci dicono che esiste una cura sperimentale a Parigi, al Gustav Rosseau, per recarci in questa struttura abbiamo fatto molti sacrifici, grazie anche all’aiuto di amici e familiari. Ora, ogni 20 giorni circa dobbiamo andare a Parigi per sottoporre Tatano alla cura sperimentale ancora non in commercio e a Milano per i controlli, con tutto quello che vuol dire per le spese di trasporto e alloggio”.

Tutti per Tatano

Come detto la solidarietà verso la famiglia del piccolo Tatano non si è fatta attendere e in pochi giorni sono stati già raccolti oltre 7mila euro. “Parte del ricavato sarà devoluto all’associazione Gold for Kids per la ricerca sui tumori infantili di Paolo Veronesi. A nome gli Amici di Tatano” fa sapere Giuseppe.